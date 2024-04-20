29-річна дружина Віктора Павліка зізналася, як її пластичні операції ледь не призвели до розлучення

Катерина також розсекретила, що її не влаштовує у своїй зовнішності.

Дружина співака Віктора Павліка, бізнесвумен та блогерка Катерина Реп’яхова розповіла про реакцію чоловіка на її часті бажання змінити щось у зовнішності.

За словами блогерки, її 58-річний коханий був завжди проти пластичних операцій і навіть грозив розлученням. Втім, Катерина запевняє, що в першу чергу дослухається до себе, а Віктора Павліка вже ставить перед фактом і згодом він мириться з цим.

"Колись він мені казав, якщо зробиш те чи те, то я розведуся… Ну не розводиться, ясна справа. Він думав, що це буде працювати, але не працює. Важко, звикає. Я його довго готую морально. Я не раджуся, я ставлю перед фактом і все", - поділилася дружина зірки в "ЖВЛ".

Попри негативну налаштованість співака до змін своєї дружини, Катерина не планує зупинятися та вже розмірковує над наступними пластичними операціями:

"Я би ще зробила груди, але це вже після другої вагітності. В пріоритеті інше", - додала Реп'яхова.

Віктор Павлік з дружиною / Фото: instagram.com/repyahovakate

Зазначимо, минулоріч блогерка вже робила ринопластику, а також ліпофілінг підборіддя – процедуру, під час якої зону обличчя скорегували за допомогою жирової тканини з живота.

Нагадаємо, нещодавно 29-річна дружина Віктора Павліка Катерина розповідала про поповнення у родині й назвала причину, чому її коханий не хоче більше дітей.

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