29-річна Jerry Heil показала себе в дитинстві і приголомшила, як змінилася

Jerry Heil / © Пресслужба Jerry Heil

Українська співачка Jerry Heil, справжнє ім'я якої Яна Шимаєва, потішила прихильників своїм архівним фото.

Виконавиця показала, який вигляд мала в дитинстві. На знімку майбутня артистка співала, ймовірно, на шкільній лінійці. Яна була зображена в білій блузці, чорних штанях та з чималим бантом на голові.

Jerry Heil говорить, що захоплюватися музикою почала ще від дитинства. Зокрема, у три роки пішла до музичної школи, потім у 4-5 написала першу дитячу пісню, а в 12 вміла імпровізувати на фортепіано. Яна від дитинства розуміла, що її життя буде пов'язане з музикою. Тож, робила відповідні кроки: навчалася на хорово-диригентському відділенні в Гліера, потім на композиторському в консерваторії.

Jerry Heil у дитинстві / © instagram.com/thejerryheil

Щоправда, Jerry Heil свого часу завернуло до блогерства, але співати вона не припиняла. Нині виконавиці 29 років, вона вже близько 27 років з мікрофоном. Артистки впевнено розвивається та мріє писати музику для кіно.

"Провівши надскладні розрахунки, можна виявити, що я співаю вже 27 років. Мрію писати для кіно я не покинула ні на день! Життя розгорнуло переді мною безліч варіантів, і я сказала: "Дайте все!", тож після довгого циклу написання поппісень, зараз ви можете спостерігати поступову зміну мого звучання", - додала артистка.

Jerry Heil / © instagram.com/thejerryheil

Нагадаємо, Jerry Heil представила нову версію кліпу на дуетну пісню з репером YARMAK – "З якого ти поверху неба". Попереднє відео довелося видаляти через гучний скандал, який розгорівся довкола актора Костянтина Темляка, який зіграв там головну роль.