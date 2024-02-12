29-річна Катерина Тишкевич розповіла, як минає її лікування від тяжкої хвороби

Українська акторка Катерина Тишкевич зізналася, як минає її лікування від рідкісної та тяжкої хвороби.

У своєму Instagram 29-річна артистка поділилася, що почала консультуватися зі спеціалістами Техаського центру головного болю, які помітили в неї проблеми з міжхребцевими дисками. Вони порадили Тишкевич носити на шиї спеціальний бандаж, а також виконувати певні вправи та дотримуватися рекомендацій.

"Я зараз співпрацюю онлайн з Техаським центром головного болю. Носити бандаж рекомендував Техаський центр головного болю. Виходячи з висновку моєї МРТ шиї, вони бачать там проблему в диску. Тому я зараз виконую спеціальні вправи та дотримуюсь деяких рекомендацій", - поділилася акторка.

Катерина Тишкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Зазначимо, про серйозну хворобу Катерини Тишкевич стало відомо 2022 року. Акторка тоді ділилася, що страждає від постійного головного болю. Також знаменитість розповідала, що українські лікарі не можуть визначити причину, через що він почався. Катерині доводиться приймати токсичні ліки, аби вгамувати біль.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Тишкевич знялася у романтичному фотосеті разом з чоловіком, актором Валентином Томусяком. Також подружжя розповіло про важливу дату в їхньому сімейному житті.

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