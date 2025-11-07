29-річна Лозовицька з "Холостяка-12" стала студенткою і розкрила, де та на кого навчається

Катерина Лозовицька / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Переможниця проєкту "Холостяк-12", модель та блогерка Катерина Лозовицька, яка нещодавно показала себе у вазі 70 кг, зізналась, що стала студенткою.

Знаменитість вступила до університету. Про це блогерка розповіла на проєкті "33 запитання". Наразі 29-річна Катерина Лозовицька навчається на першому курсі. Дівчина вступила до приватного вишу, а саме Зіґмунд Фройд Університет Україна. Там блогерка здобуває освіту в сфері психології. Про моделінг Катерина теж не забуває, а займається цим паралельно.

"Я зараз студентка першого курсу університету з психології. Я розпочала свій шлях на майбутнє. У будь-якому разі я буду навчатися і моделінгом займатися паралельно", - поділилась блогерка.

Лозовицька сподівається, що після закінчення університету розпочне свою практику в сфері психології. Щоправда, з напрямком діяльності блогерка поки що не визначилась.

"Через п'ять років я закінчу університет і розпочну свою практику. Яка це буде психологія – це треба зрозуміти протягом цього шляху. Зараз я не можу сказати, адже тільки розпочала. Будемо дивитись: до чого я відчую цей поклику, туди й піду", - додала блогерка.

