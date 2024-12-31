29-річна спортсменка Ірина Геращенко оголосила про вагітність і показала свій округлий животик

Українська легкоатлетка та олімпійська призерка Ірина Геращенко оголосила про вагітність.

Радісну новину спортсменка повідомила у своєму Instagram. Зокрема, олімпійська призерка підбила підсумки року та зазначила, що він видався доволі насиченим. Утім, ще більше Геращенко чекає на 2025-й, адже вона народить маля.

Батьком дитини став чоловік Геращенко – легкоатлет Сергій Спільняк, за якого вона вийшла заміж у серпні 2019-го після чотирьох років стосунків. Зокрема, у фотоблогу спортсменка вже опублікувала фото, де в неї видніється чималий округлий животик, а також показала знімок УЗД.

Ірина Геращенко та Сергій Спільняк / Фото: instagram.com/gerashchenkoi

"2024 рік - дякуємо за втілення всіх наших цілей, мрій та планів. Ми вірили в тебе, а ти повірив в нас. Ми працювали, а ти допомагав! Ми тобі безмежно вдячні! 2025 – чекаємо на тебе всім серцем і готові до нових, найпрекрасніших емоцій та вражень", - зазначила спортсменка.

Ірина Геращенко та Сергій Спільняк / Фото: instagram.com/gerashchenkoi

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua писала, у кого зі знаменитостей 2024 року народилися діти. Наприклад, ведуча Лілія Ребрик стала багатодітною мамою, а у співака Віталія Козловського з'явився первісток.

Читайте також: