29-річна важкохвора акторка Катерина Тишкевич зізналася, чи планує з чоловіком народити первістка

Українська акторка Катерина Тишкевич відповіла, як ставиться до думки, що вагітність допоможе побороти їй постійні сильні головні болі.

Більшість прихильниць акторки постійно зазначають, що їй варто завагітніти, щоб побороти недугу. На їх думку, цьому посприяє гормональне переналаштування організму. Катерина прокоментувала такі поради юзерів. Зокрема, вона зізналася, що теж таким цікавилася. Втім, вони разом з чоловіком поки що ідею з виношуванням первістка відкидують, адже акторка постійно вживає сильні препарати, які підтримують її стан.

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

"Ми дуже давно вже хочемо дитину. Але через моє постійне вживання препаратів ми цього не робимо. І деякі спеціалісти вважають, що це дійсно шанс на одужання. Але у відсотках – це 20%, що спрацює, а 80% – погіршить ситуацію. Бо ми не викреслюємо ще й післяпологову депресію. Це ризиковано", – розповіла Тишкевич в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Акторка розповіла про ще один метод, який може допомогти позбутися захворювання – електрошокову терапію. Однак, вона пояснила, що це може спричинити ще гірші наслідки. І додала, що у випадку з вагітністю вона не зможе приймати ті ліки, які раніше полегшували її життя.

Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/mrsketrin

"Насправді у мене два виходи: або електрошокова терапія, з якої можна вийти розумово відсталою чи взагалі не розмовляти. Я залишаю це на крайні варіант. Або спробувати завагітніти. А якщо ні? А мені вже не можна буде приймати те, чим я хоч трошки це (сильні головні болі – прим. ред.) пригнічую. А я так не зможу", - поділилася Катерина.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Тишкевич чесно відповіла, чи буде подавати в суд на лікарню, яка спричинила появу у неї сепсису.

Читайте також: