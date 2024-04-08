29-річну дружину Віктора Павліка розкритикували у Мережі за вбрання: блогерка відповіла

Юзерам не сподобалося поєднання кедів з сукнею.
Дружина співака Віктора Павліка, бізнесвумен та блогерка Катерина Реп'яхова відповіла хейтерам, які дорікнули їй за невдало підібраний образ.
Так, 29-річна Катерина з чоловіком збиралася на концерт співачки Оксани Білозір, щоб привітати її з днем народження. Для такого заходу блогерка вирішила одягнути сукню у ніжних пастельних відтінках. Відповідно до того Реп'яхова підібрала піджак, сумку та взула кеди. Фінальним луком вона поділилася у своєму фотоблогу.
Втім, підписники у коментарях написали, що такий вибір блогерки образу для них видався дивним. І дорікнули їй, що, мовляв, кеди зовсім не пасують її сукні й "жінка відомого чоловіка" має звертатися до стиліста. Дружина Павліка вирішила не мовчати і зазначила, що такий хейт ні до чого, адже їй подобається й це головне. До того ж, окрім негативних коментарів, Катерина опублікувала повідомлення від фанів, у яких вони наголошують на ніжності почуттів подружжя. І додала, що "кожен бачить своє" й ще раз похизувалася своїм луком.
Нагадаємо, нещодавно Катерина Реп’яхова перенесла операцію та розсекретила її причину.
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