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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
2572
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29-річний наречений Лесі Нікітюк відверто розповів про свою службу: "Було розчарування"

Дмитро зробив публічну заяву у свій день народження.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Леся Нікітюк з нареченим

Леся Нікітюк з нареченим / © instagram.com/lesia_nikituk

Сьогодні, 9 червня, наречений ведучої Лесі Нікітюк святкує 29-річчя.

Військовий Дмитро Бабчук в особливу дату поділився емоціями від пройденого шляху. Чоловік зізнається, що майже третину життя перебуває у складі війська. Коханий зірки зізнається, що часом було нелегко, однак він пишається своїми досягненнями й тим, що для когось слугує прикладом.  

"Сьогодні мені виповнилось 29 років, дев'ять з яких присвячені військовій справі. За ці роки я бачив та переживав багато всього. Іноді я захоплювався та пишався тим, яку ж ми робимо колосальну роботу, інший бік – це було повне розчарування та нерозуміння, чому саме так, адже можна ж було інакше і краще. Служба та війна багато чому мене навчила, а основне – це зробила мене тим, ким я є. Даючи оцінку своєму життю, я можу з впевненістю сказати, що я пишаюсь собою", - зізнався Бабчук.

Дмитро Бабчук / © instagram.com/special_my_profession

Дмитро Бабчук / © instagram.com/special_my_profession

Наречений Нікітюк у свій день народження також подякував усім близьким людям. Зокрема, звернувся до побратимів з побажанням "вижити" і водночас вшанував пам'ять тих, хто поліг у бою.

"Окремо хочу висловити вдячність своїм друзям, основу з яких складають військові. Ціную вашу підтримку, допомогу і те, що ділитесь досвідом, хоч ми й служимо в різних сферах, ми одне ціле. Хочу, щоб кожен із нас дожив до кінця цієї катки. Ми одне мілітарі суспільство, яке несе в маси правильні цінності для молодого покоління, ми наставники, яких не було у нас, коли кожен із нас приймав рішення приєднатися до війська. Я вдячний долі за те, що знайомий з кожним із Вас. Також дякую тим побратимам, які віддали найцінніше – життя. Ви навічно в наших спогадах", - додав військовий.

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк також вітала Дмитра з його особливим днем і зізналася, за що покохала його.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2572
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