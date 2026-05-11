29-річний син Богдана Бенюка вступив до лав ЗСУ

Донедавна хлопець мав відстрочку як студент.

Валерія Гажала
Богдан Бенюк

Богдан Бенюк / © instagram.com/beniukofficial

Син українського актора Богдана Бенюка мобілізувався.

Про це стало відомо з уст іншого актора Сергія Калантая. В інтерв’ю Аліні Доротюк зірка зізнався, що дізнався про це від самого колеги. За його словами, віднедавна 29-річний Богдан-Гордій є військовослужбовцем. Проте більше подробиць він не став розкривати.

Відомо, що раніше хлопець навчався на аспірантурі й захистив кваліфікаційну роботу. До мобілізації Богдан-Гордій займався творчістю. Зокрема, був актором з дубляжу і мав наміри займатися продюсуванням. Під час здобування сином вищої освіти під час війни актор Богдан Бенюк зіткнувся з гострою критикою у Мережі. Проте нині Сергій говорить, що пишається таким патріотичним вихованням у родині колеги.

«Я сиджу у гримерці з Богданом Михайловичем Бенюком і нещодавно довідався, що його молодший син пішов служити. Він, який захистив докторську дисертацію. Його два зяті й син служать. Це вчинок! Ми можемо говорити не лише про актора Бенюка, але й громадянина. Хочу зняти капелюха й сказати, що він виховав правильних людей. Ось цим треба зайнятися державі в першу чергу», — розповів Калантай.

Нагадаємо, нещодавно шоумен Євге Кошовий розповів про кардинальні зміни в житті його доньки. Так, 18-річна Варвара виїхала з України під час війни за кордон, а її батько розсекретив, чим вона там займається.

