29-річний син Роберта Де Ніро оголосив про трансгендерний перехід і показався жінкою

Роберт Де Ніро з донькою / © Associated Press

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Син голлівудського актора Роберта Де Ніро оголосив про трансгендерний перехід.

Йдеться про 29-річного Аарона, якого народила сурогатна матір, коли артист перебував у стосунках із моделлю Тукі Сміт. Трансгендерна донька Де Ніро відверто розповіла про свій перехід в інтерв'ю Them. Вона торік у листопаді розпочала гормональну терапію. Нині ж Аарон - трансгендерна жінка Айрін. Вона також заплела довгі рожеві дреди та віддає перевагу жіночним образам.

Айрін говорить, що ще у підлітковому віці почувалася некомфортно і вважала себе чужою у власному тілі. Окрім того, ще в шкільні роки вона здійснила камінгаут. Та згодом доньку Де Ніро надихнули трансгендерні жінки і вона зрозуміла, що теж хоче здійснити перехід.

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"Трансгендерні жінки є чесними та відкритими. Я така: знаєте що? Можливо, для мене ще не пізно? Можливо, я можу почати? Я думаю, що великою частиною (мого переходу — прим. ред.) є також вплив, який на мене мали темношкірі жінки. Я думаю, що прийняття цієї нової ідентичності, а також більша гордість за свій колір шкіри, змушує мене почуватися ближчою до них у певному сенсі", — зізнається Айрін.

Трансгендерна донька Роберта Де Ніро / © instagram.com/voiceofairyn

Щоправда, донька Роберта Де Ніро хвилюється через ставлення її родини до неї. Дівчина переймається, аби рідні не сприймали такою, якою вона була до переходу.

"Я думаю, що частина мене хвилюється, що моя родина, можливо, все ще вважатиме мене такою, якою я була до переходу", — додала дівчина.

Айрін також говорить, що хоче стати прикладом для інших, що потрібно сприймати себе та не боятися робити крок. Також дівчина поділилася, що наразі планує пов'язати своє життя з акторством та моделінгом. Окрім того, успіху вона хоче досягнути без допомоги відомих батьків.

Нагадаємо, декілька років тому син американського підприємця Ілона Маска змінив стать та став донькою. Нещодавно ж дівчина видала таємницю її народження.