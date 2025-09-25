29-річний відомий український актор мобілізувався до лав ЗСУ

Євген Ламах / © instagram.com/evhenii_lamakh

Реклама

Відомий український актор Євген Ламах долучився до лав Збройних сил України.

Про це повідомляє "Суспільне Культура". 29-річний артист говорить, настав його час ставати на захист країни. Зокрема, у майбутньому він планує жити саме в Україні і хоче, щоб саме тут виросли його діти. Однак для початку необхідно захистити країну від російських загарбників.

Наразі Євген Ламах проходить базову військову підготовку, яка триватиме ще протягом двох місяців. Актор поки не знає, до якого підрозділу потрапить і чи зможе поєднувати службу з роботою.

Реклама

"Настає час, коли з'являється більше думок про це все. Ти розумієш, що це твоя країна: ти в ній народився, виріс. Тут всі твої. І хочеться жити в цій країні в подальшому. Хочеться, щоб в цій країні жили мої діти. Але для цього потрібна насамперед безпека", - говорить артист.

Євген Ламах / © instagram.com/evhenii_lamakh

Також Євген Ламах поділився, що рідні з розумінням поставитися до його рішення, щоправда, мама засмутилася, адже хвилюється за сина. Тим не менш, вона підтримала його.

"Мама трохи засмутилася, плакала. Але така ситуація. Це війна, на жаль", - поділився актор.

Зазначимо, Євген Ламах знімався в таких картинах, як "Крути 1918", "Черкаси", "Іловайськ 2014. Батальйон "Донбас", "Мирний-21". Також він є номінантом таких кінопремій, як "Золота дзиґа" та "Кіноколо".

Реклама

Нагадаємо, нещодавно син співака Василя Зінкевича розповів, як долучився до лав ЗСУ. Також він зізнався, чому приховував це від батька.