3 аксесуари, які підійдуть для будь-якого випадку

Яка сумка підійде для будь-якого випадку?

Якщо шукати справді універсальний варіант, то це структурована сумка середнього розміру. Вона не прив’язана до моди, має чітку форму й дозволяє зібрати як діловий образ, так і більш розслаблений. Головний плюс — вона має акуратний вигляд навіть з базовим одягом.

Окрім класичних чорних і бежевих варіантів, можна звернути увагу на моделі у глибоких винних або темно-синіх тонах, які можуть зробити ваш образ цікавішим і водночас залишатимуться стриманими. Крім того, ви можете купить сумку з короткими ручками чи на плечі, залежно від вашого ритму життя.

Які прикраси варто мати у своїй колекції?

Для універсальної колекція прикрас достатньо всього трьох базових елементів, які пасуватимуть до будь-якого образу й ситуації. Це ті аксесуари, які не старіють і працюють завжди, незалежно від трендів.

Хоч би скільки тенденцій проходило повз, мінімалістичні сережки-кільця золотистого чи сріблястого кольору лишаються «рятівним колом» у будь-якому образі. Чому? Бо вони додають охайності й не перевантажують навіть яскравий одяг.

Тонкі ланцюжки й акуратні браслети також належать до цієї «золотої трійки». Їхня сила — у ненав’язливості: вони не створюють зайвого блиску, але мають дуже доглянутий вигляд. Хочете трохи більше виразності? Оберіть одну масивнішу деталь і дозвольте їй «зіграти соло», залишивши інші аксесуари мінімальними.

Чому ремінь — це аксесуар, який недооцінюють?

Ремінь — один із тих елементів, який може радикально змінити геометрію образу. Простий total-look раптом має більш зібраний вигляд, пальто стає більш структурованим, а класичні брюки — стильнішими. І все це — завдяки одній деталі.

Для універсального гардероба достатньо двох ременів: чорного й коричневого. Шукайте моделі з простою пряжкою у золотистому або сріблястому відтінку — вони найкраще поєднуються майже з усім. І не забувайте: ремінь — не лише про «щоб не спадали штани», а про завершений, продуманий образ.

Сумка, базові прикраси та ремінь — три аксесуари, які легко підходять до будь-якого образу. Вони допомагають підкреслити стиль без зайвих зусиль і не втрачають актуальності з роками. Обираючи якісні та лаконічні моделі, ви отримуєте не просто доповнення до гардероба, а справжні «інструменти стабільності», що врятують у будь-якій ситуації — від ділової зустрічі до вечірньої прогулянки.

Якщо захочеться розширити аксесуарну поличку, перегляньте також сучасні варіанти сумок на modivo.ua — там легко знайти моделі, які служать довго й залишаються доречними незалежно від події.