3-річна донька ексголови Черкаської ОДА дебютувала на сцені в Іспанії й підкорила талантом: "Перша медаль"

Дружина шоумена показала перший виступ їхньої донечки Анни.

Олександр Скічко з дружиною та донькою

Олександр Скічко з дружиною та донькою / © instagram.com/elizaveta.yurusheva

Дружина ексочільника Черкаської ОДА Олександра Скічка — бізнесвумен Єлизавета Юрушева — розповіла про досягнення їхньої доньки Анни.

Як виявилося, трирічна дівчинка пішла стопами своєї старшої сестри Наталії. Так, у доволі юному віці Анна почала підкорювати паркет. І днями з відточеними бальними рухами вже виступила на конкурсі в Іспанії. Для особливого виступу вона обрала яскраву рожеву сукню та аксесуари для волосся. За пальму першості вона змагалася з іноземними танцівницями.

Донька Олександра Скічка та Єлизавети Юрушевої / © instagram.com/elizaveta.yurusheva

Донька Олександра Скічка та Єлизавети Юрушевої / © instagram.com/elizaveta.yurusheva

Донька Олександра Скічка та Єлизавети Юрушевої / © instagram.com/elizaveta.yurusheva

Донька Олександра Скічка та Єлизавети Юрушевої / © instagram.com/elizaveta.yurusheva

Майстерність і витонченість маленької Анни не залишили байдужою суддів і глядачів. За результатами конкурсу вона дійшла до фіналу й отримала свою першу медаль. До слова, маленька Анна вийшла за нагородою, огорнувшись у синьо-жовтий стяг з тризубом. Єлизавета потішилася такими першими досягненнями донечки та написала, що пишається нею.

«Це перший турнір Анни. Моя принцеса пройшла до фіналу. Наша перша медаль», — підписала кадри Скічко-Юрушева.

Своєю чергою, Олександр відреагував теж щирим захватом від таланту доньки та зусиль дружини, яка присвячує чимало часу для їхніх дітей: «Моя любов. Я не знаю, як ти це робиш, Лізо. Я шокований!».

Нагадаємо, нещодавно акторка Лілія Ребрик показалася з наймолодшою донькою Аделіною. Вони разом провели екскурсію їхнім новим будинком, який зараз на стадії ремонту.

