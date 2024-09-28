3-річний син Тімура Мірошниченка переніс другу операцію: "Неймовірна жага до життя"

Названому сину ведучого Тімура Мірошниченка, трирічному Марселю зробили операцію.

Так, дружина знаменитості Інна у фотоблогу показалася з чоловіком і їхнім прооперованим сином у палаті. Вона також згадала про складний шлях Марселя, який почався з застережень вихователей у дитбудинку щодо здоров'я хлопчика. За словами обраниці шоумена, тоді у них виник страх від низки його діагнозів, але у ту ж мить вони зрозуміли, що з усім впораються. І попри те, що друга операція сина Мірошниченка минула не зовсім вдало, проте батьки вірять, що надалі все складеться якнайкращим чином. Більше подробиць вони не розкривали.

Тімур Мірошниченко з дружиною і сином Марселем / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

"Друга операція позаду. Зі спогадів: 09.06.2023 року. Приймальня ребцентру (дитбудинку), де ми маємо познайомитися з майбутнім сином. Лікар зачитує медичну історію. Вже хвилин 30. Страшні слова, значення яких нам не відомо. Інтернету немає, звʼязку немає. Погуглити не виходить. Закінчує читати. "Є питання?" Ми переглянулися одне на одного, спокійні, впевнені, що все буде добре, бо нічого не зрозуміли і тому зовсім не злякалися. "Одне. Коли ми можемо його побачити?" Потім ми вже погуглили. Потім нам стало страшно. "Якщо він живий після всього, через що пройшов, то він впорається! У нього неймовірна жага до життя", - каже Тімур. Жага до життя – назва однієї з найулюбленіших книжок. Він правий, ми впораємося. Сьогодні (28 вересня – прим. ред.) ми пройшли нашу другу операцію з Марселем. Вона виявилася не зовсім успішною. Але з нами був кращий лікар в країні з цього напрямку. Тому впевнені, що вийшло якнайкраще", - розповіло зіркове подружжя.

Тімур Мірошниченко і син Марсель / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Окрім того, Інна й Тімур звернулися до юзерів і наголосили, що з усіма труднощами можна впоратися, коли у серці є віра та любов. І додали, що не варто боятися усиновлювати дітей, адже у повноцінній родині з ними трапляються справжні дива.

"І зараз ми хочемо надихнути тих, хто боїться усиновлення через діагнози і ризики. Тіло, яке не має тепла і обіймів, не здатне протистояти викликам. Але справжні дива стаються там, де ви дозволяєте любові взяти все в свої руки. Відрізнятися від норми нормально. Ненормально не пускати в серце справжні почуття", - підкреслили багатодітні батьки.

Названий син Тімура й Інни Мірошниченків Марсель / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Як відомо, син Інни та Тімура Мірошниченків ще з дитинства має проблеми зі здоров'ям. Зокрема, Марсель перебував у критичному стані одразу після народження, адже народився без прямих мʼязів живота. До того ж малюк спочатку ледве дихав, з труднощами ходив, зрідка реагував на звернену мову, не жував і мав численні грижі й ураження мозку. Окрім цього, його спіткали ще низка інших хвороб, симптоми яких поступово зникали з появою у нього родини Мірошниченків. До речі, нещодавно Інна розповідала, які прогнози дають лікарі.

Читайте також: