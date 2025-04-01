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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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36
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3-річний син Анатолія Анатоліча вдарився головою та боляче травмувався: "Синець на пів носа"

Дружина шоумена розкрила, як маленький Ніл дістав травму.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Анатолій Анатоліч із сином

Анатолій Анатоліч із сином / © instagram.com/yulattt

Син українського ведучого та інтерв’юера Анатолія Анатоліча вдарився головою та боляче травмувався.

Дружина шоумена — піарниця Юла — в Instagram-stories розповіла, як це сталося. Вона поділилася, що 3-річний Ніл катався на самокаті. Утім, під час розваг хлопчик відволікся, заїхав у барну стійку та вдарився головою, зокрема, носом, де в нього тепер чималий синець.

“Ніл їхав на самокаті, відволікся і врізався носом у барну стійку. Все добре, обійшлося. Синець тільки на пів носа”, — поділилася Юла.

Син Анатолія Анатоліча травмувався / © instagram.com/anatoliyanatolich

Син Анатолія Анатоліча травмувався / © instagram.com/anatoliyanatolich

Щоправда, згодом у Ніла на носі з’явився набряк. Обраниця Анатолія Анатоліча почала не на жарт хвилюватися, аби не було перелому. Підписники заспокоїли Юлу. Користувачі запевнили, аби був перелом, то набряки були б під очима, також ніс мав би візуально зміщений вигляд, а Ніл відчував би біль.

“Прочитала всі ваші поради. Наче не зламав, бо писали, що був би набряк під очима, візуально зміщений та відчував би біль. Не знаю…”, — поділилася своїми переживаннями дружина шоумена.

Син Анатолія Анатоліча / © instagram.com/anatoliyanatolich

Син Анатолія Анатоліча / © instagram.com/anatoliyanatolich

Нагадаємо, нещодавно танцівник Євген Кот жалівся, що його донечка серйозно захворіла. Також хореограф назвав діагноз маленької Лелі.

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