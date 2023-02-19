30-річна дівчина Бреда Пітта розлучається з чоловіком на тлі чуток про роман з актором

Нова дівчина голлівудського актора Бреда Пітта, фітнес-тренерка Інес де Рамон зовсім скоро стане офіційно вільною жінкою.

Стало відомо, що 30-річна обраниця Пітта офіційно розлучається зі своїм чоловіком, зіркою серіалу "Щоденники вампіра" Полом Веслі.

Як повідомляє видання Us Weekly, Веслі подав документи про розірвання шлюбу у п'ятницю, 17 лютого. 40-річний актор зазначив у заяві, що причиною розлучення стали "непримиренні розбіжності" у парі. Пізніше експодружжя має також оголосити про розподіл майна.

Зазначимо, що Веслі та де Рамон були разом п'ять років. Подружжя оголосило про своє розставання у вересні 2022 року, втім, криза у стосунках настала набагато раніше.

Одразу після розриву Інес з чоловіком з'явилися чутки про те, що в неї роман з Піттом, який старший за неї на 30 років. Пару неодноразово бачили разом на зустрічах та побаченнях.

Чутки про свої стосунки з фітнес-тренеркою зірка Голлівуду підігрів після спільного святкування Нового року.

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