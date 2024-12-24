30-річна донька Брюса Вілліса та Демі Мур виходить заміж за відомого музиканта

Молодша донька знаменитих голлівудських акторів Брюса Вілліса та Демі Мур вперше виходить заміж.

Радісною новиною 30-річна Талула поділилася у своєму Instagram. Зокрема, дівчина опублікувала атмосферні фото, на яких показала, як коханий освідчився їй. Він зробив доріжку із запалених свічок та пелюсток троянд, наприкінці якої чекав на Талулу на одному коліні. Чоловік подарував дівчинці чималу обручку з коштовним камінням. Талула була неабияк розчуленою та відповіла коханому згодою.

Талула Вілліс із нареченим / Фото: instagram.com/buuski

Обранцем 30-річної доньки Демі Мур та Брюса Вілліса став відомий музикант Джастін Ейсі, з яким вона почала зустрічалися після болісного розриву з бойфрендом. Зокрема, 2022 року наречений Діллон Басс скасував заручени та пішов від Талули, назвавши причиною цього її проблеми зі здоров'ям. До слова, донька голлівудських акторів боролася з різними залежностями та анорексією. З появою в житті Ейсі Талула змогла впоратися з проблемами.

Талула Вілліс із нареченим / Фото: instagram.com/buuski

Нагадаємо, наразі редакція сайту ТСН.ua підбиває підсумки року, що минає. Раніше ми писали, хто з українських та світових зірок зіграв весілля 2024 року.

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