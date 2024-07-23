30-річна дружина Віктора Павліка відповіла, чому чоловік не хоче другу дитину: "Не буде помічником"

Дружина співака Віктора Павліка, бізнесвумен та блогерка Катерина Реп’яхова чесно відповіла про ставлення чоловіка до можливості народити другу дитину в їхньому шлюбі.

Як відомо, раніше Катерина ділилася, що вже готова народити другу донечку від співака. Проте сам 58-річний Віктор не дуже налаштований на поповнення в їхній родині. Так, за словами блогерки, причиною такої нерішучості з боку коханого є його вік і нещодавня операція на серці. Втім, бізнесвумен не засмучується й впевнена, що переклавши певні обов'язки здебільшого на себе, вони дійдуть компромісу.

Віктор Павлік з сином / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Віктор він не те, що проти, просто в нього вже вік бере й до того ж операція. Він не дуже буде помічником. Я розумію, що якщо я все таки наважуся, то треба розраховувати тільки на себе. Насправді у мене так завжди по життю. Він така людина, він і на Михася не був готовий, а коли Михась з’явився, у нього весь світ перевернувся. Тому я розумію, що ну така він людина – сьогодні не готовий, завтра буде готовий", - розповіла Катерина в коментарі "Люкс ФМ".

Нагадаємо, нещодавно Катерина Реп'яхова приголомшила, як Віктор Павлік поділив спільне майно з колишньою дружиною.

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