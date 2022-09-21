30-річна Раміна Есхакзай відповіла, чому досі немає дітей та як до цього ставиться її наречений

30-річна ведуча Раміна Есхакзай не має дітей.

Як зізналась знаменитість, це її свідомий вибір. Нині зірка не бачить себе мамою. За словами блогерки, народжувати вона не боїться, утім дітей поки не хоче. Раміна стане мамою лише тоді, коли зрозуміє, що готова до цього.

"Я просто не вважаю, що життя триває так: ти народжуєшся, ідеш до дитячого садка, школи, до університету, працюєш, народжуєш дитину, працюєш, старість і помираєш. Тобто цей цикл залежить від того, як тобі подобається, і зациклюватися на тому, народжувати дитину чи ні, не треба. І робити це через силу, тому що там уже "годинник цокає, пора", я цього не розумію", - розповіла знаменитість в інтерв'ю Діані Глостер.

Раміна Есхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

Також Раміна не виключає й того, що захоче усиновити дитину.

"Я завжди думала про те, що можна всиновити дитину. І я знаю, що це міфи, що там може бути якась не така генетика. Ми ж не знаємо, яка в нас генетика, і ми не знаємо, чи зустріне нас, наприклад, після 30-35 шизофренія. Ви ж не знаєте весь спектр генів, який може прокинутися", - поділилася ведуча.

Раміна Есхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

Загалом, наречений зірки поділяє її таку позицію. За словами Раміни, вони обговорювали це. Нині наречений ведучий теж не хоче ставати батьком.

"Оскільки якщо ти починаєш стосунки з дівчиною або з хлопцем, який реально хоче дітей, а ти не хочеш, то тобі треба або прийти до того, що ти захочеш, або ніколи не прийти і обманювати людину. Або це стосунки до якогось періоду, коли той уже не скаже: "Блін, ну я не можу, я хочу дитину". Ми з Женею проговорили цей момент на початку. Я декілька разів запитувала: "Чи хочеш ти дитину?" Він ніколи не хотів дитину. В нього є похресники, він їх любить, але зараз не хочеться, і це свідомо. Якщо щось зміниться, то я повідомлю свою аудиторію", - розповіла зірка.

Раміна Есхакзай з нареченим / Фото: instagram.com/raminalalala

Нагадаємо, нещодавно Раміна Есхакзай лягла під ніж пластичного хірурга. Ведуча зробила септопластику та показала відверті кадри своєї операції.

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