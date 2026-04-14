30-річна Саша Бо показалась із сивиною у волоссі: "Я старію"

Саша Бо / © instagram.com/sashaabo

Українська блогерка-мільйонниця Саша Бо показалась із сивиною у волоссі.

Чесною світлиною зірка Мережі поділилась в Instagram-stories. 30-річна Саша Бо зізналась, що в неї з'явились сиві волоски, які вона нещодавно запримітила. Спочатку знаменитість хотіла їх позбутися, просто вирвати. Проте блогерка все ж таки вирішила залишити все, як є. Саша Бо говорить, що сиві волоски міцніші за її звичайні, тож, додаватимуть волоссю об'єму.

"У мене сиве волосся просто росте в одному місці, наче плямою хоче такою сивою відрости. Це капець! 30 років, і я вже старію. Я спробувала вирвати волосок, а він не виривається. Треба сильніше потягнути. Але він у мене такий грубий, це волосок за чотири моїх звичайних, тому хай буде для об'єму. Виривати не буду, бо ці сиві кучеряві волоски занадто милі", - говорить знаменитість.

Сивина у волоссі Саші Бо / © instagram.com/sashaabo

Тим не менш, Саша Бо занепокоїлась, що почала старіти. Та підписники у коментарях поквапились заспокоїти зірку та зазначили, що це зовсім не пов'язано. Також вони ділились, що сивина може з'являтися й значно раніше.

Нагадаємо, нещодавно продюсерка Олена Мозгова пофарбувала волосся 11-річній доньці в яскравий колір. Знаменитість показала, який тепер вигляд має Соломія.