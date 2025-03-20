30-річна вагітна Ірина Геращенко зізналась, чи повернеться в професійний спорт після пологів

Українська легкоатлетка та олімпійська призерка Ірина Геращенко, яка раніше розсекретила свій заробіток, зізналась, чи повернеться в професійний після пологів.

Спортсменка наразі вагітна первістком. В інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко легкоатлетка говорить, що береже себе, не виконує вправи зі стрибків у висоту та навіть не бігає. Утім, Ірина Геращенко намагається тримати тіло в тонусі. Олімпійська призерка виконує ті вправи, які їй дозволив лікар і які вона обговорила з тренером. Спортсменка говорить, що наразі у відносному тонусі та почувається чудово.

"Я не бігаю зараз, не стрибаю, попри те, що я повернуся до своїх тренувань. У мене через те, що почав спадати м'язовий корсет, почала трохи боліти спина. Я трохи укріпила, все стало на свої місця. Зараз я в відносному тонусі, наскільки це можливо, добре почуваюся. Я розумію, що для того, щоб потім якомога в кращій, швидшій формі повернутися до спорту, мені потрібно зараз це все тримати під контролем. І, звичайно, я не качаю прес, я не стрибаю, не бігаю, але всі інші вправи, які можна і які я обговорила з тренером і з лікарем - я все роблю", - говорить спортсменка.

Ірина Геращенко / Фото: instagram.com/gerashchenkoi

У професійний спорт Ірина Геращенко повертатиметься після пологів. Донька спортсменки має народитися в червні. Вже взимку легкоатлетка планує брати участь у "різдвяних стартах". Утім, перед олімпійською призеркою постане виклик – привести себе у форму. Як говорить Ірина Геращенко, це буде нелегке завдання - позбутися набраної ваги та при цьому не втратити м'язову масу та інші важливі якості.

"Дуже мрію про те, що наступною зимою я буду вже змагатись, буду відкривати сезон, думаю, в Києві. У нас є такі "різдвяні старти" на початку січня. Я сподіваюся, що в нас все вийде. Найбільший виклик – привести себе в форму. Це втрата ваги. Але має бути не тільки нижча вага, має бути сила при цьому, має бути м'язова вага, м'язи мають бути, зривна вибухова сила має бути, тобто там набір якостей. І я думаю, не стільки всі ці якості повернути, скільки дійсно повернути себе в більш-менш спортивну змагальну форму, це буде для мене найбільший виклик", - говорить легкоатлетка.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: Дитина чи Олімпіада?! Легкоатлетка ГЕРАЩЕНКО вперше про СОКРОВЕННЕ та ГРОШІ!

Нагадаємо, раніше Ірина Геращенко відповіла, де під час війни народжуватиме. Також спортсменка заговорила, як назве доньку.

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