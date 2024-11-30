30-річний онук Софії Ротару вперше за тривалий час показався на публіці: який вигляд він має

Онук співачки Софії Ротару, музикант Анатолій Євдокименко показав, як проводить свій вільний час.

Анатолій не частий гість у своєму фотоблогу. Музикант лише зрідка ділиться власними фото, адже здебільшого просуває свої музичні новинки під псевдонімом SHMN. Проте цього разу онук зірки зробив виняток. І у сторіз на чорно-білих кадрах показав, як займається спортом. Так, у спортзалі Євдокименко показався зі скакалкою у руках і вправно продемонстрував, як тримає себе у формі.

Анатолій Євдокименко / Фото: instagram.com/shmn

Подейкують, що 30-річний Анатолій Євдокименко під час повномасштабної війни виїхав за кордон. Джерела стверджують, що зробив він це незаконним способом за сприяння зіркової бабусі. Втім, ані він, ані Софія Ротару поки що не коментують це.

Так само Анатолій чітко не заявляє про свою громадянську позицію. Лише побіжно у своїх інтерв'ю закордонним виданням він називає повномасштабне вторгнення "трагічними роками для України" та висловлює співчуття тим, хто втратив рідних на війні.

Нагадаємо, нещодавно старший син співачки Ірини Білик також показався за кордоном. Стало відомо, де 25-річний Гліб Оверчук та яку позицію під час війни він займає.

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