30-річний учасник гурту BTS поголив густу шевелюру та пішов служити до армії

Один з учасників популярного південнокорейського гурту BTS - Кім Сокджін – пішов служити до армії Південної Кореї.

Як повідомляє видання New Musical Express, музикант вирушив до тренувального табору у машині без розпізнавальних знаків. За ним слідували ще шість автівок з іншими учасниками BTS, які провели свого колегу на службу.

Кім Сокджін вирушив на службу / Фото: Associated Press

Загалом, у навчальному таборі Кім перебуватиме п'ять тижнів, після чого він отримає військову спеціальність та вирушить до армії. Загалом, музикант служитиме 18 місяців.

До речі, 30-річний Кім вже навіть поголив свою густу шевелюру.

Фото: скріншот із соцмереж

Зазначимо, інші учасники колективу теж планують пройти військову підготовку. Утім, музикантам дозволяється відкласти службу в армії до 30 років. Кім серед учасників гурту найстарший – йому саме виповнилося 30, а решта – молодші, тому можуть не поспішати проходити військову підготовку.

Також лейбл, якому належить колектив, повідомив, що BTS відновить свою діяльність у повному складі 2025 року.

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