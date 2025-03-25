30-річний відомий український актор отримав бронь від мобілізації та пояснив як

Український актор Богдан Буйлук, який раніше оголосив про розрив із дівчиною, зізнався, що має бронь від мобілізації.

Артист здебільшого грає в театрі. Віднедавна 30-річний Богдан Буйлук отримав бронь від мобілізації. Знаменитість в інтерв'ю Аліні Доротюк пояснив, що його забронювали як театрального актора.

"Віднедавна є бронь. Є як і у всіх театрах. Я думаю: "Боже, я ніколи б не міг подумати". У нашій країні культура завжди була на останньому місці, а тут просто критична інфраструктура театри…", - поділився артист.

Богдан Буйлук / Фото: instagram.com/bohdanbuyluk

Утім, Богдан Буйлук переконаний, що театр нині вкрай необхідний. За його словами, на вистави приходять чимало глядачів, чого не було до війни. Артист вважає, що театр допомагає обмінюватися енергією, насолоджуватися мистецтвом та відволікатися від негативу. Тож, нині театральні вистави й стали шалено популярними.

"Зараз для театру найкращий час, мені здається, за всі роки незалежності, а може і більше. Зараз людям дуже необхідний оцей обмін енергіями, оці живі очі, які вони бачать, це живе мистецтво. Зараз дуже багато митців, які роблять дуже хороший і якісний театральний продукт. Якби ще кіно підтягнули трішки - це був би найкращий час для української культури. Зараз театр став модним - це неймовірно тішить", - поділився актор.

Нагадаємо, тим часом шоумен Даніель Салем нині є військовослужбовцем, але водночас продовжує працювати на телебаченні. Нещодавно він пояснив, як поєднує військову службу і роботу ведучого.

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