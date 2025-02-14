30-річний зірка "Ліги сміху" Люленов пояснив, чому поки не планує весілля з коханою

Молдавський актор, співак та гуморист Іван Люленов розповів про стосунки з українською танцівницею Єлизаветою Кравченко.

За словами 30-річного Люленова, зараз він не готовий до одруження та заручин. Бо вбачає у цьому великий тиск з боку суспільства. Іван інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" ділиться, що зараз просто насолоджується сімейним затишком і спільним проживанням з коханою.

"Не дуже готовий до (заручин – прим. ред.). Бо для мене це суспільний тиск від родичів і знайомих. Хотів би щоб це рішення саме до мене прийшло. Ми зараз живемо разом і я називаю це сім'єю. Бо у нас дуже багато чого спільного. Але цей крок – серйозна відповідальність. Але коли сам вирішу, то зроблю це яскраво", - пояснив Іван.

Іван Люленов з дівчиною / Фото: instagram.com/ivanliulenov

Також гуморист пояснив, що раніше був упередженим до шлюбу, але з часом його позиція змінилася. І віднедавна він зрозумів справжню цінність стосунків. Крім того, Люленов додав, що роман з Лізою триває вже понад три роки й він є найдовшим за все його життя. Артист каже, що поруч з обраницею у майбутньому хоче мати дітей.

"Раніше взагалі думав, що не одружуся, а потім я поспілкувався зі старшими друзями й усвідомив, що дружина – це добре, завжди підтримка, а діти – це не тягар. Це загалом мої найдовші стосунки. У мене раніше навіть й року стосунків не було. Пізно, але такий мій шлях. Були розмови про дітей. Ми це хочемо. Я хочу сім'ю", - зазначив зірка.

Нагадаємо, раніше Іван Люленов пригадав, як свого часу його присоромив Володимир Зеленський. Кумедний інцидент стався перед виходом на сцену.

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