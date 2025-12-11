ТСН у соціальних мережах

30-річну Аліну Гросу запідозрили у вагітності первістком: блогер злив її фото з округлим животиком

Інсайдери переконані, що співачка просто поки що приховує радісну новину.

Аліна Гросу

Аліна Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Українська співачка Аліна Гросу засвітилася з помітно округлим животиком.

Про це інсайдери повідомили блогеру-пліткарю Богдану Беспалову, який поділився звісткою у себе в Telegram-каналі. Ба більше, джерело навіть зробило фото нібито вагітної співачки. На світлині Аліна й дійсно має демонструє чималий животик, який видніється з її куртки поки вона обирає товар у супермаркеті. Інсайдер переконаний, що це не мало вигляд «ситого животика», а все ж може бути першою вагітністю артистки.

«Бачила Гросу в магазині. У неї вже досить округлий живіт. Але в Instagram вона нічого не говорить», — переказав слова інсайдера Беспалов.

Аліна Гросу / © BespaLOVmedia

Аліна Гросу / © BespaLOVmedia

Своєю чергою Гросу дійсно поки що мовчить про це у публічному просторі. Вона ані підтверджує, ані спростовує чутки. Проте якщо все виявиться правдою, то батьком дитини стане загадковий чоловік зірки. Вона так само тримає його у таємниці й не показує обличчя. Та фани припускають, що ним може бути російський актор Роман Полянський.

Нагадаємо, лише нещодавно Аліна Гросу ділилася планами на материнство та скільки дітей хоче у майбутньому.

