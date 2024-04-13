30-річну відому південнокорейську співачку знайшли мертвою

За незрозумілих обставин померла відома південнокорейська співачка, зірка K-pop Пак Бо Рам.

Як пише The Sun, виконавиця пішла з життя 11 квітня у віці 30 років. У поліцейському звіті вказано, того фатального дня співачка пішла на вечірку до друзів. Зазначається, що виконавиця покинула приятелів та відійшла до вбиральні.

Друзі забили на сполох, коли Пак Бо Рам тривалий час не поверталася. Коли вони зайшли до ванної кімнати, то помітили її без свідомості над раковиною. Друзі викликали швидку допомогу та намагалися зробити штучне дихання.

Пак Бо Рам / Фото: instagram.com/ramramram2

Лікарі забрали Пак Бо Рам до лікарні, але теж нічого не змогли вдіяти. Серце артистки зупинилося.

Причина смерті наразі невідома. Поліцейські ведуть розслідування. Вони офіційно запросили провести розтин тіла.

Зазначимо, Пак Бо Рам – відома південнокорейська співачка. Артистка дебютувала у серпні 2014 року, випустивши трек Beautiful. Відтоді її кар'єра стрімко пішла вгору, а виконавиця стала шалено популярною. Її пісні отримували різні престижні нагороди та лунали у багатьох корейських серіалах.

Пак Бо Рам / Фото: instagram.com/ramramram2

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що помер відомий гуморист та капітан команди КВК "Одеські джентльмени" Святослав Пелішенко. Коміка не стало у віці 72 років.

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