30 років боролася з раком: померла зірка "Бріоліна" Олівія Ньютон-Джон

Зірка, яка була шалено популярна у 70-х, пішла з життя у віці 73 років. Знаменитість 30 років боролася з раком.

Олівія померла на своєму каліфорнійському ранчо в оточенні сім'ї та друзів. Трагічну новину повідомив її чоловік на сторінці Ньютон-Джон в Instagram.

"Олівія була символом тріумфу та надії протягом понад 30 років, яка ділилася своїм шляхом з раком грудей. Ми просимо всіх поважати приватне життя сім'ї в цей дуже важкий час. Замість квітів зробіть будь-які пожертвування на згадку про неї у фонд @onjfoundation", – написав Джон Істерлінг.

Зауважимо, всесвітню популярність їй принесла роль старшокласниці Сенді у фільмі "Бріолін", де вона зіграла разом із Джоном Траволтою.

Олівія Ньютон-Джон і Джон Траволта / Фото: Associated Press

1974 року Олівія представляла Велику Британію на пісенному конкурсі "Євробачення" з піснею Long Live Love.

Співачка тоді посіла четверте місце. Як співачка Ньютон-Джон випустила 26 сольних альбомів та 67 синглів. Олівія – чотириразова володарка "Греммі".

Олівія Ньютон-Джон / Фото: Associated Press

Вперше у зірки діагностували рак грудей 1992 року. А 2018 року у неї виявили рак хребта.

Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку про відомих українських людей, хто помер внаслідок онкології. Підступна хвороба не шкодує ані дітей, ані дорослих. Також рак забирає життя відомих артистів.

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