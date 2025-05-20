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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1367
Час на прочитання
1 хв

31-річна донька Мозгової оголосила про заручини з коханою та похизувалася розкішною обручкою

Зоя також показала, де вони з обраницею сказали одна одній так.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Олена Мозгова та її старша донька Зоя

Олена Мозгова та її старша донька Зоя

Старша донька української продюсерки Олени Мозгової оголосила про заручини.

Радісною новиною 31-річна Зоя поділилася у своєму Instagram. Зокрема, вона опублікувала ролик, де на безіменному пальці засвітила розкішну обручку. Донька Олени Мозгової зазначила, що вони з коханою сказали одна одній "так".

Донька Олени Мозгової заручилася / © instagram.com/matatatahakuna

Донька Олени Мозгової заручилася / © instagram.com/matatatahakuna

Сталося це на узбережжі Аравійського моря, штат Гоа, Індія. Зоя поділилася, що вона нарешті наважилася зробити важливий крок в особистому житті та повністю відкрити своє серце. Донька Мозгової зазначила, що вони з коханою обрали далі рухатися разом.

"Ми сказали "так". Я не вірила, що можу знову довіряти, відкрити своє серце, бути вразливою. Але кохання – справжнє, глибоке кохання – вимагає лише правди. На цьому березі, під відкритим небом Гоа, я зробила крок. Не зі страху втратити, а з бажання бути справжньою, щоб обрати нас. Обрати шлях разом", - поділилася Зоя.

Донька Олени Мозгової заручилася / © instagram.com/matatatahakuna

Донька Олени Мозгової заручилася / © instagram.com/matatatahakuna

Зазначимо, донька Олени Мозгової здійснила камінгаут в липні минулого року. Тоді Зоя розсекретила, що перебуває в стосунках із коханою Юлією. Продюсерка тим часом підтримала доньку та побажала їй щастя в особистому житті.

Нагадаємо, нещодавно обраниця співака Володимира Дантеса заінтригувала їхніми заручинами. Бізнесвумен засвітила каблучку, що була схожою на обручку.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1367
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