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31-річна донька Мозгової розсекретила свою професію та як вона змінилася за два роки
Зоя поділилася, що їй приносить дохід.
Старша донька української продюсерки Олени Мозгової розсекретила, чим вона займається під час війни.
У своєму фотоблогу Зоя поділилася, що за останні два роки її докорінно змінили духовні практики. Зокрема, за допомогою різноманітних методик і подорожей вона віднайшла нові сили. У результаті набутими пізнаннями вона ділиться з охочими.
"Останні два роки я присвятила практикам усвідомленості, очищенню розуму й тіла, роботі з енергією, перебуванню в моменті "тут і зараз". Ретрити, терапія, тантра воркшопи, робота із внутрішньою дитиною, Індія, глибокі внутрішні трансформації — і тепер я ділюсь цим живим досвідом із тими, хто готовий до змін", - поділилася блогерка.
Так, донька Мозгової зізналася, що працює коучем і допомагає іншим змінювати життя практиками. Додатково вона займається малюванням картин і виставляє їх на продаж. Водночас займається просуванням теми lgbt+.
"Я — трансформаційний коуч із психологічною освітою, художниця, lgbt+, активістка, дослідниця глибинних процесів і практик, що допомагають не тільки відчути себе — а й реально змінити своє життя", - зізналася Зоя.
Нагадаємо, нещодавно у житті Зої Мозгової сталися зміни. Блогерка оголосила про заручини зі своєю дівчиною та показала зворушливий момент освідчення.