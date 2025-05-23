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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
144
Час на прочитання
1 хв

31-річна донька Мозгової розсекретила свою професію та як вона змінилася за два роки

Зоя поділилася, що їй приносить дохід.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Зоя Мозгова

Зоя Мозгова

Старша донька української продюсерки Олени Мозгової розсекретила, чим вона займається під час війни.

У своєму фотоблогу Зоя поділилася, що за останні два роки її докорінно змінили духовні практики. Зокрема, за допомогою різноманітних методик і подорожей вона віднайшла нові сили. У результаті набутими пізнаннями вона ділиться з охочими.

"Останні два роки я присвятила практикам усвідомленості, очищенню розуму й тіла, роботі з енергією, перебуванню в моменті "тут і зараз". Ретрити, терапія, тантра воркшопи, робота із внутрішньою дитиною, Індія, глибокі внутрішні трансформації — і тепер я ділюсь цим живим досвідом із тими, хто готовий до змін", - поділилася блогерка.

Зоя Мозгова / © instagram.com/matatatahakuna

Зоя Мозгова / © instagram.com/matatatahakuna

Так, донька Мозгової зізналася, що працює коучем і допомагає іншим змінювати життя практиками. Додатково вона займається малюванням картин і виставляє їх на продаж. Водночас займається просуванням теми lgbt+.

"Я — трансформаційний коуч із психологічною освітою, художниця, lgbt+, активістка, дослідниця глибинних процесів і практик, що допомагають не тільки відчути себе — а й реально змінити своє життя", - зізналася Зоя.

Нагадаємо, нещодавно у житті Зої Мозгової сталися зміни. Блогерка оголосила про заручини зі своєю дівчиною та показала зворушливий момент освідчення.

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Дата публікації
Кількість переглядів
144
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