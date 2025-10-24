- Дата публікації
31-річна донька Мозгової замилувала романтикою з нареченою та як із нею розважається в Будапешті
Зоя Мозгова показала, як проводить час зі своєю коханою.
Старша донька української продюсерки Олени Мозгової - Зоя - замилувала романтикою зі своєю нареченою Юлією.
Парочка разом побувала в Будапешті – столиці Угорщини. Там вони влаштували прогулянку вулицями вечірнього міста. Щаслива 31-річна Зоя Мозгова залюбки попозувала на Ланцюговому мосту на тлі Королівського палацу у Буді, що яскраво підсвічувався.
Звичайно ж, донька продюсерки разом із коханою влаштовувала імпровізований фотосет. Зокрема, вони попозували у фотобудці. Закохані усміхалися одна одній, обіймалися та дарували ніжні поцілунки.
Зазначимо, Зоя Мозгова здійснила камінгаут у липні 2024 року. Саме тоді ж вона й представила свою кохану Юлію. Вже у травні цього року стало відомо, що парочка заручилася. Закохані сказали одна одній "так" на узбережжі Аравійського моря.
Нагадаємо, нещодавно Зоя Мозгова разом із молодшою сестрою Соломією дебютувала в Бельгії. Доньки продюсерки представили свої картини на міжнародній виставці.