31-річна донька Мозгової замилувала романтикою з нареченою та як із нею розважається в Будапешті

Зоя Мозгова зі своєю нареченою

Реклама

Старша донька української продюсерки Олени Мозгової - Зоя - замилувала романтикою зі своєю нареченою Юлією.

Парочка разом побувала в Будапешті – столиці Угорщини. Там вони влаштували прогулянку вулицями вечірнього міста. Щаслива 31-річна Зоя Мозгова залюбки попозувала на Ланцюговому мосту на тлі Королівського палацу у Буді, що яскраво підсвічувався.

Зоя Мозгова / © instagram.com/matatatahakuna

Звичайно ж, донька продюсерки разом із коханою влаштовувала імпровізований фотосет. Зокрема, вони попозували у фотобудці. Закохані усміхалися одна одній, обіймалися та дарували ніжні поцілунки.

Реклама

Зоя Мозгова зі своєю нареченою / © instagram.com/matatatahakuna

Зазначимо, Зоя Мозгова здійснила камінгаут у липні 2024 року. Саме тоді ж вона й представила свою кохану Юлію. Вже у травні цього року стало відомо, що парочка заручилася. Закохані сказали одна одній "так" на узбережжі Аравійського моря.

Нагадаємо, нещодавно Зоя Мозгова разом із молодшою сестрою Соломією дебютувала в Бельгії. Доньки продюсерки представили свої картини на міжнародній виставці.