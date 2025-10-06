Дружина Павліка пожалілася на невдалу пластичну операцію: "Як можна було так зіпсувати підборіддя"

Катерина Реп’яхова / © instagram.com/repyahovakate

Реклама

Дружина українського співака Віктора Павліка — блогерка Катерина Реп’яхова — відверто розповіла про невдалий досвід пластики підборіддя.

У своїх Instagram-сториз знаменитість показала фото "до" та "після" операції, зазначивши, що результат її розчарував. Реп’яхова зізналася, що спершу зробила ліпофілінг — хірургічну процедуру, яка дає змогу збільшити об’єм та змінити форму різних частин тіла за допомогою власної жирової тканини, щоб прибрати вм’ятину на підборідді, і навіть почала собі подобатися. Однак цей ефект тривав лише два тижні. Пізніше жінка знову почала відчувати дискомфорт від власної зовнішності.

Сториз Катерини Реп’яхової / © instagram.com/repyahovakate

"Кожен день впродовж пів року я дивилася на себе в дзеркало і вмовляла подобатися собі. У мене ніколи такого не було. Я навіть почала фотошопити собі обличчя, щоб замазати цю яму. Як можна було так зіпсувати своє гарне підборіддя?!" — емоційно написала Катерина у сториз.

Реклама

Сториз Катерини Реп’яхової / © instagram.com/repyahovakate

Кохана артиста також пояснила, що після першої операції їй залишилося два варіанти. Перший — видалити імплант, другий — поставити інший, проте остаточного рішення вона поки не ухвалила.

"Я не хотіла як-небудь. Проблема лише в мені, я беру відповідальність виключно на себе", — додала блогерка.

Нагадаємо, нещодавно 36-річна зірка "Мастершеф" Ольга Мартиновська відверто розповіла про своє ставлення до ін’єкцій краси. Шеф-кухарка зізналася, що не приховує доглядові процедури й робить усе з розумом.