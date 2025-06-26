31-річна дружина Віктора Павліка зробила пластичну операцію та показала фото до та після

Катерина Реп'яхова / © instagram.com/repyahovakate

Дружина українського співака Віктора Павліка зробила пластичну операцію.

Так, блогерка Катерина Реп'яхова раніше ділилася, що перенесла операцію. А це нарешті вона розкрила подробиці. Виявляється, обраниця співака знову наважилася лягти під ніж пластичного хірурга. Цього разу зміни стосувалися підборіддя блогерки.

31-річна Катерина Реп'яхова зробила ліпофілінг. Це пластична операція, під час якої власні жирові тканини пацієнта пересаджують з однієї частини тіла в іншу.

Катерина Реп'яхова зробила пластичну операцію / © instagram.com/repyahovakate

"Доводимо до ідеалу моє підборіддя. Робили ліпофілінг. Прибрали ямку. Взяли жир із ноги і додали над підборіддям", - поділилася блогерка.

Катерина Реп'яхова зробила пластичну операцію / © instagram.com/repyahovakate

Катерина Реп'яхова позбулася ямки на підборідді. Хоч воно після пластичної операції ще загоюється, ти не менш дружина Віктора Павліка вже показала фото до та після хірургічного втручання.

"Тепер цієї ямки немає", - додала блогерка.

Катерина Реп'яхова до та після пластичної операції / © instagram.com/repyahovakate

Зазначимо, це не перша пластична операція Катерини Реп'яхової. 2023 року блогерка зробила ринопластику та ліпофілінг підборіддя. Восени цього року вона знову наважилася лягти під ніж пластичного хірурга. Блогерка зробила ментопластику. У планах Катерини Реп'яхової ще є мамопластика, однак на це вона наважиться вже після народження другої дитини, про що неабияк мріє.

Нагадаємо, нещодавно блогерка Юлія Верба зробила пластичну операцію. Зірка Мережі наважилася на підтяжку грудей. Однак після операції знаменитість зіштовхнулася з ускладненнями.