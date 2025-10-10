ТСН у соціальних мережах

31-річна Катерина Тишкевич заговорила про вагітність: "Вже на фінальному етапі"

Артистка хоче стати мамою, однак спочатку її треба владнати низку проблем.

Катерина Тишкевич

Катерина Тишкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Українська акторка Катерина Тишкевич відверто заговорила про вагітність.

Артистка у своєму Instagram поділилася, що хоче стати мамою. Однак материнство 31-річна знаменитість поки що відкладає. Зокрема, на це впливають хронічні головні болі Катерини Тишкевич. Однак, знаменитість вже тривалий час лікується, і це дає гарний результат. Зірка говорить, що вже на фінальному етапі, аби позбутися головних болів.

Однак, в акторки була ще одна проблема. Знаменитість палила електронні сигарети, а це, за словами Катерини, аж ніяк не поєднується з вагітністю. Тож, Тишкевич після свого дня народження, яке вона святкувала 18 вересня, повністю відмовилась від шкідливої звички. Акторка говорить, що перший тиждень було з цим тяжко, але з підтримкою рідних змогла це зробити.

Катерина Тишкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Катерина Тишкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

"Я вже на фінальному етапі лікування хронічних головних болів, і скоро вже буде можливо планувати вагітність. Паління сюди ніяк не вписується", - поділилася артистка.

