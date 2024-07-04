31-річна відома українська акторка шокувала, як повністю втратила слух: "Я просто оглухла"

Відома українська акторка Анастасія Цимбалару шокувала, як раптово повністю втратила слух.

У своєму Instagram артистка поділилася, що проблеми в неї почалися близько місяця тому. Артистка прокинулася і зрозуміла, що взагалі нічого не чує. Якщо ж правим вухом 31-річна Цимбалару могла вловити хоча б якийсь звук, то лівим – взагалі жодного. Акторка не чула ані що до неї говорять, ані власного голосу.

"Історія почалася десь місяць тому, коли я просто прокинулася зранку і зрозуміла, що я нічого не чую. В прямому сенсі слова – я просто оглухла. Я абсолютно нічого не чула лівим вухом, з правим — ситуація була трішки краща. Було таке відчуття, ніби я перебуваю під водою. Був високий тиск у вухах, я не могла ідентифікувати, звідки доносяться звуки, я не могла чути, про що зі мною розмовляють люди. Ба більше, коли я намагалася говорити самостійно, я не чула навіть саму себе", — поділилася артистка.

Анастасія Цимбалару / Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

Акторка подумала, що це все через зміни в погоді та перепади тиску, тож поїхала на роботу. На знімальному майданчику Цимбалару взагалі не могла працювати, адже нічого не чула. Наступного дня ситуація зі слухом ще більше погіршилася. Акторка почала ще й чути постійний ультразвук.

"Я подумала, що це пов'язано з погодою, бо тоді саме дощило, були різкі перепади температури. Я поїхала на знімальний майданчик, і я практично не могла працювати, бо я не чула, як до мене звертаються люди. Наступного дня ситуація погіршилася тим, що в мене почалися постійні шуми у вухах, наче це старий телевізор, що шипить. До цього додався якийсь тоненький ультразвук, який просто зводив мене з розуму", — пригадала знаменитість.

Анастасія Цимбалару / Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

Слух не покращувався, а Цимбалару не могла нормально жити. Тож акторка розпочала лікування. Спочатку лікарі не могли виявити причину, тож запропонували гормонотерапію. Такий варіант не влаштовував знаменитість. Цимбалару звернулася за допомогою до інших лікарів, які виявили, що в неї гайморит із ускладненнями. Акторка розпочала лікування, щоправда, не має гарантії, що слух повернеться.

"Весь цей стан мене доводив просто до божевілля. Я не могла нормально жити, не могла самостійно пересуватися вулицею, не могла ні з ким говорити телефоном. Я почала шукати причину, бігати лікарями. Я здавала багато аналізів, і всі казали мені, що треба сідати на гормональну терапію. Випадково я знайшла клініку, де з'ясувалося, що в мене гайморит, який дав таке ускладнення. Ніхто не міг мені гарантувати, що мій слух повернеться", — поділилася артистка.

Анастасія Цимбалару / Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

Зараз Цимбалару майже пройшла курс лікування. Певні проблеми зі слухом досі є, акторка погано чує. Утім, знаменитість сподівається, що незабаром їй стане краще і слух повернеться.

"Нині я майже закінчила своє лікування. Ще є певні проблеми. Я досі погано чую, то я продовжую потрошку налагоджувати стан свого організму. Я дуже сподіваюся, що зовсім скоро я повернуся до свого нормального життя", — додала зірка.

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Нагадаємо, нещодавно акторка Наталка Денисенко скаржилася на проблеми зі здоров'ям. Артистка розповідала, як їй раптово стало зле на знімальному майданчику.

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