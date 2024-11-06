31-річна зірка "Жіночого Кварталу" закрутила роман і показала обранця: "Це перші серйозні стосунки"

Зірка "Жіночого Кварталу" Анастасія Оруджова вперше за тривалий час привідкрила завісу особистого життя.

Знаменитість заявила, що вже тривалий час перебуває у стосунках. Зокрема, її коханим став чоловік на ім'я Руслан, який працює сценаристом. Пара майже рік живе разом і ділить спільний побут. За словами 31-річної Оруджової, це її перший досвід як серйозних стосунків, так і проживання під одним дахом з обранцем. Тож з деякими речима знаменитість намагається розібратися і віднайти власні підходи.

"Так, у мене є кохання зараз – Руслан. Він сценарист. Це мої перші серйозні стосунки. Для мене все поки трошки незрозуміло до кінця. Ці стосунки – це наслідок мого важкого вибору і більше нічого сказати не хочу. Але це, напевно, єдиний мій глобальний вибір себе і зробити добре собі, який був, попри всі обставини. Тільки зараз починає все стабілізуватися. Він людина, яка підтримує мене в усьому, якщо я навіть не мала рацію. Піклується про мене, поважає мої "загони". І він моє ведмежатко. Живемо разом з січня. Це вперше так. І це не так просто заходити у стосунки в 31 рік. І все не так трапилося, як я уявляла, але мені подобається", - зізналася зірка в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Настя Оруджова з бойфрендом / Фото: instagram.com/orudjova_nastya

Також Оруджова поділилася історією боротьби з комплексами. Гумористка каже, що коханий допоміг їй побороти комплекси й прийняти своє тіло. Тож зараз поруч з Русланом акторка почувається найщасливішою.

"Був момент, коли деякі частини тіла чіпати було не можна. Мій живіт завжди не можна було чіпати. Пів року взагалі не підходити до мого живота. Я не казала цього, але завжди перекладала руку. Я не любила цього. Для мене це тригерний момент. А потім він почав цілувати й обіймати мій живіт, кажучи, що любить його і йому приємно чіпати його. Мені це дає впевненість і абсолютний комфорт. Немає жодного засудження. Він показує мені, що він мене приймає", - додала артистка.

Настя Оруджова / Фото: instagram.com/orudjova_nastya

Нагадаємо, нещодавно співачка Міла Нітіч також вперше розповіла про кардинальні зміни в особистому житті. Виконавиця зізналася, що більше не самотня й отримала пропозицію від коханого.

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