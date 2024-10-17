31-річний ексучасник One Direction трагічно загинув в Аргентині: його знайшли мертвим біля готелю

Повідомляється, що він випав з балкону готельного номера.

Колишній учасник гурту One Direction, британський співак Ліам Пейн загинув у віці 31 року.

Як повідомляє Daily Mail, трагедія сталася в Буенос-Айресі, Аргентина. Повідомляється, що артист прибув до країни на початку жовтня, аби відвідати концерт ексколеги за гуртом Найла Хорана. Але у середу ввечері, 16 жовтня, життя виконавця трагічно обірвалося.

Повідомляється, що його бездиханне тіло знайшли біля готелю, де він зупинився. Декілька свідків повідомили, що бачили, як Пейн випав з балкону свого номера, який був розташований на третьому поверсі.

Колишній учасник One Direction Ліам Пейн / Фото: Associated Press

На місце події одразу викликали поліцію та медиків. Лікарі приїхали та констатували смерть Ліама Пейна. Зазначається, що він отримав травми, що були несумісні з життям, а саме перелом основи черепа.

"На жаль, травми, які він отримав внаслідок падіння, виявилися смертельними. Реанімувати його не було можливості", - повідомив речник поліції.

Місце смерті ексучасника One Direction Ліама Пейна / Фото: Associated Press

Правоохоронці наразі розслідують справу та з'ясовують обставини смерті співака. Деталі наразі не розголошують, однак відомо, що незадовго до трагедії артист влаштував дебош в готельному номері. Також в приміщені були виявлені пакетики з невідомою речовиною. Окрім того, свідки повідомляли, що музикант міг перебувати або в стані алкогольного, або наркотичного сп'яніння.

Зазначимо, Ліам Пейн прославився, коли став учасником британського гурту One Direction, який був шалено популярним. Колектив проіснував від 2010-го до 2016 року.

Учасники гурт One Direction. Ліам Пейн - крайній праворуч / Фото: Associated Press

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