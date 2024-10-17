31-річний ексучасник One Direction трагічно загинув в Аргентині: його знайшли мертвим біля готелю

Повідомляється, що він випав з балкону готельного номера.
Колишній учасник гурту One Direction, британський співак Ліам Пейн загинув у віці 31 року.
Як повідомляє Daily Mail, трагедія сталася в Буенос-Айресі, Аргентина. Повідомляється, що артист прибув до країни на початку жовтня, аби відвідати концерт ексколеги за гуртом Найла Хорана. Але у середу ввечері, 16 жовтня, життя виконавця трагічно обірвалося.
Повідомляється, що його бездиханне тіло знайшли біля готелю, де він зупинився. Декілька свідків повідомили, що бачили, як Пейн випав з балкону свого номера, який був розташований на третьому поверсі.
На місце події одразу викликали поліцію та медиків. Лікарі приїхали та констатували смерть Ліама Пейна. Зазначається, що він отримав травми, що були несумісні з життям, а саме перелом основи черепа.
"На жаль, травми, які він отримав внаслідок падіння, виявилися смертельними. Реанімувати його не було можливості", - повідомив речник поліції.
Правоохоронці наразі розслідують справу та з'ясовують обставини смерті співака. Деталі наразі не розголошують, однак відомо, що незадовго до трагедії артист влаштував дебош в готельному номері. Також в приміщені були виявлені пакетики з невідомою речовиною. Окрім того, свідки повідомляли, що музикант міг перебувати або в стані алкогольного, або наркотичного сп'яніння.
Зазначимо, Ліам Пейн прославився, коли став учасником британського гурту One Direction, який був шалено популярним. Колектив проіснував від 2010-го до 2016 року.
Нагадаємо, нещодавно український співак Богдан Сташків загинув у віці 67 років. Життя артиста трагічно обірвалося в жахливій автокатастрофі.
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