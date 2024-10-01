31-річний син Дмитра Коляденка одружився та вперше розповів про свою обраницю

Син українського шоумена Дмитра Коляденка, співавтор гурту "Kadnay" і засновник творчої спілки "Phil it" Пилип Коляденко вперше поділився подробицями особистого життя.

Так, в інтерв'ю Маші Єфросиніній музикант зізнався, що одружений уже близько трьох років. Його дружина є перукаркою та працює із зірками на різних майданчиках. Щоправда, показувати обраницю 31-річний Пилип не квапиться. Лише додає, що вона не є публічною. За словами Коляденка, за період їхніх стосунків траплялося різне, але вони завжди досягають порозуміння.

"Вона у мене перукарка. Але вона працює із зірками так само в творчості, у театрах. Вона теж всюди працює як митець, допомагає мені особисто. Мені завжди було все одно на публічність. Я завжди любив поруч з собою класних, яскравих, впевнених, чуттєвих, ніжних людей. Це найвпевненіший мій вибір в людині, яку я бачу поруч. Ми багато чого прожили: два ковіди й війну. Вона довірилася мені, а я – їй. Це було рішення двох сердець. Зі мною важко жити: я не зосереджений, я літаю. Але в побуті немає жодних проблем", – розповів виконавець.

Пилип Коляденко / Фото: instagram.com/philipp_kolyadenko

Ба більше, Пилип розповів про реакцію батьків на його зміну статусу. Музикант говорить, що його зіркові тато й мама завжди акцентували увагу на його впевненості у такому рішенні. Але при цьому почуття сильного кохання зробили своє й тепер він щасливий у шлюбі.

"Ми радилися з батьками, говорили з татом і мамою. У нас була бесіда стосовно моєї впевненості в цьому, наскільки це актуально. Бо зараз багато пар, які просто живуть і насолоджуються життям. І чомусь мною було прийнято таке рішення. Це найсильніша любов і рідність", - замилував зізнанням Пилип.

Нагадаємо, нещодавно Пилип Коляденко розкрив свою нову професію та яку нову місію поставив перед собою.

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