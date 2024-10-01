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31-річний син Дмитра Коляденка одружився та вперше розповів про свою обраницю

31-річний син Дмитра Коляденка одружився та вперше розповів про свою обраницю

Пилип Коляденко

Також Пилип зізнався, як батьки відреагували на його рішення зіграти весілля.

Син українського шоумена Дмитра Коляденка, співавтор гурту "Kadnay" і засновник творчої спілки "Phil it" Пилип Коляденко вперше поділився подробицями особистого життя.

Так, в інтерв'ю Маші Єфросиніній музикант зізнався, що одружений уже близько трьох років. Його дружина є перукаркою та працює із зірками на різних майданчиках. Щоправда, показувати обраницю 31-річний Пилип не квапиться. Лише додає, що вона не є публічною. За словами Коляденка, за період їхніх стосунків траплялося різне, але вони завжди досягають порозуміння.

"Вона у мене перукарка. Але вона працює із зірками так само в творчості, у театрах. Вона теж всюди працює як митець, допомагає мені особисто. Мені завжди було все одно на публічність. Я завжди любив поруч з собою класних, яскравих, впевнених, чуттєвих, ніжних людей. Це найвпевненіший мій вибір в людині, яку я бачу поруч. Ми багато чого прожили: два ковіди й війну. Вона довірилася мені, а я – їй. Це було рішення двох сердець. Зі мною важко жити: я не зосереджений, я літаю. Але в побуті немає жодних проблем", – розповів виконавець.

Пилип Коляденко / © instagram.com/philipp_kolyadenko
Пилип Коляденко / Фото: instagram.com/philipp_kolyadenko

Ба більше, Пилип розповів про реакцію батьків на його зміну статусу. Музикант говорить, що його зіркові тато й мама завжди акцентували увагу на його впевненості у такому рішенні. Але при цьому почуття сильного кохання зробили своє й тепер він щасливий у шлюбі.

"Ми радилися з батьками, говорили з татом і мамою. У нас була бесіда стосовно моєї впевненості в цьому, наскільки це актуально. Бо зараз багато пар, які просто живуть і насолоджуються життям. І чомусь мною було прийнято таке рішення. Це найсильніша любов і рідність", - замилував зізнанням Пилип.

Нагадаємо, нещодавно Пилип Коляденко розкрив свою нову професію та яку нову місію поставив перед собою.

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