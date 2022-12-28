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31-річного популярного музиканта та онука Боба Марлі знайшли мертвим у США

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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31-річного популярного музиканта та онука Боба Марлі знайшли мертвим у США

Джозеф "Джо Мерса" Марлі / Фото: Associated Press

Джозефа "Джо Мерса" Марлі знайшли мертвим у його ж автівці.

Популярний виконавець регі, онук легендарного Боба Марлі - Джозеф "Джо Мерса" Марлі - помер у віці 31 рік.

Музиканта знайшли без ознак життя у його власній автівці 27 грудня у США. Як повідомляє видання TMZ, причиною смерті Джозефа стала давня хвороба. У виконавця нібито стався приступ астми, і його серце не витримало та зупинилося.

Однак достеменно невідомо, що саме стало причиною смерті музиканта. Наразі правоохоронці ведуть розслідування.

Джозеф
Джозеф "Джо Мерса" Марлі / Фото: Associated Press

Зазначимо, Джозеф "Джо Мерса" Марлі був онуком легендарного виконавця регі Боба Марлі, який пішов стопами свого знаменитого діда. Музикант дебютував 2014 року, коли випустив платівку Comfortable.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про смерть популярної зірки індійського кіно. Акторка Туніша Шарма скоїла самогубство просто на знімальному майданчику.

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