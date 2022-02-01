31-річну зірку "Ходячих мерців" Мозеса Джея Мослі знайшли застреленим у власному авто

Поліція підозрює, що артист наклав на себе руки.

Американського актора Мозеса Джея Мослі знайшли мертвим у власному авто в районі Гудзонського мосту у Стокбріджі, штат Джорджія.

Як передає видання TMZ, тіло 31-річного артиста знайшли з вогнепальним пораненням. Наразі ведеться активне розслідування того, як тіло молодого актора опинилося в цьому районі.

Джерела в правоохоронних органах повідомили, що смерть Мослі нині розслідується як можливе самогубство. Як розповіли родичі Мослі, більше тижня вони не чули від нього жодної звістки. Вони телефонували до усіх лікарень, але безрезультатно.

Мозес Джей Мослі

Врешті, вони подали заяву про зникнення людини. Поліція відстежила машину актора, і саме там було виявлено його тіло. Також родичі поділилися, що Мозес помер від вогнепального поранення, але слідчі намагаються з'ясувати, хто натиснув на курок.

Мозес Джей Мослі у "Ходячих мерцях" зіграв зомбі Майка

Зазначимо, що багато хто знає Мозеса Джея Мослі за роллю зомбі Майка в серіалі "Ходячі мерці". Також він грав у фільмі "Голодні ігри: І спалахне полум'я". Окрім того, Мослі знімався у серіалах "Охоронці", "Королева півдня", "Американська душа".

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