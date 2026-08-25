ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
553
Час на прочитання
2 хв

31-річний Ніколас Карма виїхав з України: як та з якою метою блогер опинився за кордоном

Зірка Мережі взяв участь в особливому заході.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Ніколас Карма

Ніколас Карма / © instagram.com/nicolas_karma_official

Відомий український блогер Ніколас Карма, який прославився завдяки відео в Tik Tok, виїхав з України.

Про це 31-річний зірка Мережі, який мешкає у Львові, розповів в Instagram. Спочатку Ніколас Карма прибув до Бухареста, Румунія, а вже звідти вирушив до Болгарії. Про свою подорож зірка Мережі розповів ще 23 серпня.

«Їдемо в Болгарію, тому що завтра святкуємо День Незалежності нашої країни. Будемо разом з дітьми співати. Залишилися сьогодні ночувати в Бухаресті, бо дорога дуже довга», — поділився блогер.

Як виявилося, Ніколас Карма виїхав за кордон не просто так. Зокрема, він виступав для українських дітлахів, що перебувають у дитячому таборі «Разом». Блогер співав для них та таким чином разом із ними святкував День Незалежності України, що відбувся 24 серпня. Вочевидь, після цього Ніколас Карма й повертатиметься до Львова.

Ніколас Карма виступив для українських дітей, що відпочивають у дитячому таборі в Болгарії / © instagram.com/nicolas_karma_official

Ніколас Карма виступив для українських дітей, що відпочивають у дитячому таборі в Болгарії / © instagram.com/nicolas_karma_official

«Святкуватимемо з нашими українськими дітками День Незалежності нашої країни», — поділився знаменитість.

Зазначимо, Ніколас Карма — український блогер. Він прославився завдяки відео у Tik Tok, на яких підходив до перехожих і запитував вартість look. Такі ролики швидко набрали популярність, що навіть зірки шоубізнесу активно знімаються.

Нагадаємо, нещодавно третій президент України Віктор Ющенко зізнався, що його наймолодший син повернувся з США до Києва. Тарас Ющенко раніше здобував освіту за кордоном.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie