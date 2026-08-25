31-річний Ніколас Карма виїхав з України: як та з якою метою блогер опинився за кордоном

Ніколас Карма / © instagram.com/nicolas_karma_official

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Відомий український блогер Ніколас Карма, який прославився завдяки відео в Tik Tok, виїхав з України.

Про це 31-річний зірка Мережі, який мешкає у Львові, розповів в Instagram. Спочатку Ніколас Карма прибув до Бухареста, Румунія, а вже звідти вирушив до Болгарії. Про свою подорож зірка Мережі розповів ще 23 серпня.

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«Їдемо в Болгарію, тому що завтра святкуємо День Незалежності нашої країни. Будемо разом з дітьми співати. Залишилися сьогодні ночувати в Бухаресті, бо дорога дуже довга», — поділився блогер.

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Як виявилося, Ніколас Карма виїхав за кордон не просто так. Зокрема, він виступав для українських дітлахів, що перебувають у дитячому таборі «Разом». Блогер співав для них та таким чином разом із ними святкував День Незалежності України, що відбувся 24 серпня. Вочевидь, після цього Ніколас Карма й повертатиметься до Львова.

Ніколас Карма виступив для українських дітей, що відпочивають у дитячому таборі в Болгарії / © instagram.com/nicolas_karma_official

«Святкуватимемо з нашими українськими дітками День Незалежності нашої країни», — поділився знаменитість.

Зазначимо, Ніколас Карма — український блогер. Він прославився завдяки відео у Tik Tok, на яких підходив до перехожих і запитував вартість look. Такі ролики швидко набрали популярність, що навіть зірки шоубізнесу активно знімаються.

Нагадаємо, нещодавно третій президент України Віктор Ющенко зізнався, що його наймолодший син повернувся з США до Києва. Тарас Ющенко раніше здобував освіту за кордоном.

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