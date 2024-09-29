32-річна донька лідера Nirvana народила первістка й уперше показала малюка

Френсіс поділилася зворушливою миттю з фанами.
Єдина донька легендарного музиканта, фронтмена гурту "Nirvana" Курта Кобейна вперше стала мамою.
Про поповнення у родині 32-річна модель Френсіс Бін Кобейн сповістила в Instagram. Вона опублікувала перше фото новонародженого й показала його на руках у чоловіка Райлі Хоука у чуттєвій чорно-білій фотосесії. Пара стала батьками сина 17 вересня. Френсіс розсекретила, що хлопчика вона назвала Роніном Волкером Кобейном Хоуком.
"17. 09. 2024. Ронін Волкер Кобейн Хоук. Ласкаво просимо у світ, найкрасивіший сину. Ми любимо тебе понад усе", - написала донька Кобейна.
Юзери та світові зірки миттєво відреагували на чудову новину й привітали закоханих з батьківством, адресувавши їм тисячі теплих побажань.
- Як гарно! Ласкаво просимо. Ви будете такими чудовими батьками
- Ласкаво просимо, милий Роніне! Ми тебе любимо!
- Який прекрасний подарунок таким особливим батькам. Ти будеш зростати у любові
Також під публікацією свій коментар залишив і дідусь Роніна, батько Райлі Хоука, бізнесмен Тоні Хоук: "Мій улюблений онук".
Нагадаємо, нещодавно хореограф Євген Кот показав двомісячну донечку Лелю й розповів, чим він її заразив.
Читайте також:
- Скандал з P. Diddy: чому репера ув'язнили, жахливі звинувачення і до чого тут Бібер, Ді Капріо й інші зірки
- 54-річний відомий актор двічі отримав повістку і розповів про його мобілізацію: "Морально важко"
- Катерина Кухар похизувалася танцювальним талантом 9-річної доньки від Стоянова: "У мами немає шансів"