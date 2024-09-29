32-річна донька лідера Nirvana народила первістка й уперше показала малюка

Єдина донька легендарного музиканта, фронтмена гурту "Nirvana" Курта Кобейна вперше стала мамою.

Про поповнення у родині 32-річна модель Френсіс Бін Кобейн сповістила в Instagram. Вона опублікувала перше фото новонародженого й показала його на руках у чоловіка Райлі Хоука у чуттєвій чорно-білій фотосесії. Пара стала батьками сина 17 вересня. Френсіс розсекретила, що хлопчика вона назвала Роніном Волкером Кобейном Хоуком.

"17. 09. 2024. Ронін Волкер Кобейн Хоук. Ласкаво просимо у світ, найкрасивіший сину. Ми любимо тебе понад усе", - написала донька Кобейна.

Син Френсіс Бін Кобейн / Фото: instagram.com/thespacewitch

Коханий Френсіс Бін Кобейн з сином / Фото: instagram.com/thespacewitch

Юзери та світові зірки миттєво відреагували на чудову новину й привітали закоханих з батьківством, адресувавши їм тисячі теплих побажань.

Як гарно! Ласкаво просимо. Ви будете такими чудовими батьками

Ласкаво просимо, милий Роніне! Ми тебе любимо!

Який прекрасний подарунок таким особливим батькам. Ти будеш зростати у любові

Френсіс Бін Кобейн з родиною / Фото: instagram.com/thespacewitch

Також під публікацією свій коментар залишив і дідусь Роніна, батько Райлі Хоука, бізнесмен Тоні Хоук: "Мій улюблений онук".

Нагадаємо, нещодавно хореограф Євген Кот показав двомісячну донечку Лелю й розповів, чим він її заразив.

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