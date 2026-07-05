32-річна донька Олени Мозгової вперше за тривалий час повернулася до України й показала всю родину

Олена Мозгова та донька Зоя

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Продюсерка Олена Мозгова нарешті зустрілася зі своєю старшою донькою Зоєю, яка вперше за тривалий час приїхала до України з-за кордону.

Радісною новиною поділилася сама 32-річна Зоя у фотоблогу. Вона опублікувала зворушливе сімейне селфі, зроблене вже вдома в Києві, та зізналася, що дорога до рідних виявилася довгою й виснажливою.

На світлині Зоя позує разом із Оленою Мозговою, її мамою Віолеттою, чоловіком продюсерки, співаком і військовослужбовцем Девідом Аксельродом, а також їхньою 11-річною донькою Соломією. Родина зібралася разом, щоб нарешті провести час у сімейному колі після тривалої розлуки.

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Зоя Мозгова з родиною / © instagram.com/matatatahakuna

«Всього якихось 46 годин дороги — і золотий ключик у нас в кишені», — емоційно написала Зоя.

Проте, судячи з допису, майже дві доби в дорозі не зіпсували її настрою. Навпаки, довгоочікувана зустріч із найріднішими стала для Зої справжньою винагородою після виснажливої подорожі.

Нагадаємо, вже кілька років Зоя Мозгова живе за кордоном разом зі своєю коханою та її двома доньками. Там вона займається творчістю, організовує мистецькі виставки та популяризує українську культуру, розповідаючи іноземній аудиторії про Україну.

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