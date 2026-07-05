ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
761
Час на прочитання
1 хв

32-річна донька Олени Мозгової вперше за тривалий час повернулася до України й показала всю родину

Зоя Мозгова подолала майже дві доби дороги, аби нарешті обійняти найрідніших.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Коментарі
Олена Мозгова та донька Зоя

Олена Мозгова та донька Зоя

Продюсерка Олена Мозгова нарешті зустрілася зі своєю старшою донькою Зоєю, яка вперше за тривалий час приїхала до України з-за кордону.

Радісною новиною поділилася сама 32-річна Зоя у фотоблогу. Вона опублікувала зворушливе сімейне селфі, зроблене вже вдома в Києві, та зізналася, що дорога до рідних виявилася довгою й виснажливою.

На світлині Зоя позує разом із Оленою Мозговою, її мамою Віолеттою, чоловіком продюсерки, співаком і військовослужбовцем Девідом Аксельродом, а також їхньою 11-річною донькою Соломією. Родина зібралася разом, щоб нарешті провести час у сімейному колі після тривалої розлуки.

Зоя Мозгова з родиною / © instagram.com/matatatahakuna

Зоя Мозгова з родиною / © instagram.com/matatatahakuna

«Всього якихось 46 годин дороги — і золотий ключик у нас в кишені», — емоційно написала Зоя.

Проте, судячи з допису, майже дві доби в дорозі не зіпсували її настрою. Навпаки, довгоочікувана зустріч із найріднішими стала для Зої справжньою винагородою після виснажливої подорожі.

Нагадаємо, вже кілька років Зоя Мозгова живе за кордоном разом зі своєю коханою та її двома доньками. Там вона займається творчістю, організовує мистецькі виставки та популяризує українську культуру, розповідаючи іноземній аудиторії про Україну.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
761
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie