32-річна дружина Петросяна показала фото і відео з їхнім сином: "Тато в мініатюрі"

Вагану виповнився рік і дев'ять місяців.

Молода дружина російського гумориста Євгена Петросяна замилувала публікацією з їхнім сином Ваганом.

У своєму Instagram 32-річна Тетяна Брухунова розмістила фото та відео із хлопчиком, якого вона народила 76-річному коханому 13 березня минулого року. Як виявилося, родина святкує не лише дні народження сина, а й його вік за місяцями. Сьогодні малюку виповнився рік і дев'ять місяців. З цієї нагоди йому замовили святковий тортик. На відео Ваган у сорочці задуває свічку.

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У коментарях зачаровані користувачі написали, що Ваган – копія свого зіркового батька.

Тато в мініатюрі! (поки що з маминим курносим носиком)

Такий він чарівний

Татовий

Дуже схожий на батька

Прекрасний малюк, розмовляє вже так добре!

Нагадаємо, у серпні 2018-го Євген Петросян розлучився з Оленою Степаненко після 33 років шлюбу. Тоді гуморист закрутив роман зі своєю помічницею Тетяною Брухуновою, яка молодша від нього на 44 роки. Закохані стали батьками 13 березня 2020-го. На закиди юзерів, що малюка народила сурогатна мати, Євген Ваганович відповів, що "він і сам може".

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