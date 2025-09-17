32-річна реперка Cardi B вагітна четвертою дитиною

Cardi B / © Associated Press

Відома американська реперка Cardi B оголосила про вагітність четвертою дитиною.

Радісну новину знаменитість розсекретила в інтерв'ю CBS Mornings. Реперка оголосила, що перебуває при надії. Батько майбутнього маляти – коханий Cardi B, футболіст Стефан Діггз, з яким вона майже рік перебуває в стосунках.

Точний термін вагітності виконавиця не розкрила. Однак артистка зізналась, що народить до старту її туру, що відбудеться на початку лютого 2026 року. Наразі ж Cardi B поєднує материнство з роботою. Знаменитість говорить, що буває складно, але вони з коханим підтримують одне одного. У цілому реперка почувається добре.

"Я народжу дитину від свого хлопця Стефона Діггза. Я щаслива. Я відчуваю, що перебуваю в хорошому стані. Я почуваюся дуже сильною, дуже могутньою від того, що роблю всю цю роботу. Але я роблю всю цю роботу, поки чекаю на дитину, ми з чоловіком дуже підтримуємо одне одного", - говорить виконавиця.

Зазначимо, Cardi B виховує трьох дітей від репера Offset – 7-річну Калче, 4-річного Вейва та однорічну Блоссом. Виконавиця прожила в шлюбі з чоловіком від 2017-го до 2024 року. Причиною розриву артистка назвала те, що вона "втомилася від сварок". Що цікаво, про розлучення з Offset зірка оголосила за місяць до народження їхньої третьої дитини.

