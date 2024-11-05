32-річна Селена Гомез здивувала новим діагнозом, який заважає їй худнути: "Це дратує "

Американська співачка Селена Гомес вкотре зробила гучну заяву після хейта в бік її фігури.

Так, артистка нещодавно відвідала світський захід, де постала в чорній обтислій сукні. Деякі юзери звернули увагу на її пози на червоній доріжці. Зазвичай Селена позувала нібито прикриваючи рукою живіт. Внаслідок цього коментатори знову дорікнули Гомез за зайву вагу у коментарях на її TikTok-акаунті.

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Своєю чергою, співачка не стрималася і під відео з відповідної події відреагувала на критику. Артистка у коментарях різко відповіла, що їй не притаманна худорлявість і вона не женеться за ідеальними параметрами. До того ж Селена заявила про новий діагноз, який теж заважає позбуватися ваги – синдром надмірного бактеріального росту. Це захворювання спричиняє здуття живота, біль у шлунку та проблеми із травленням.

Селена Гомез про новий діагноз

"Як же мене дратує це... У мене СНБР (синдром надмірного бактеріального росту – прим. ред.) у тонкому кишківнику. І він запалюється. Мені байдуже, що я не худорлява. Моє тіло не такого типажу. Кінець історії. Ні, я не жертва. Я просто людина", - відреагувала на хейт зірка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Селена Гомез розповіла про свій діагноз безпліддя й поділилася своїми переживаннями з цього приводу.

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