32-річна співачка Луна оголосила про другу вагітність та показала помітно округлий животик

Українська співачка Луна, справжнє ім'я якої Христина Герасимова, вдруге стане мамою.

Про вагітність артистка оголосила в Instagram. Виконавиця опублікувала кадри, на яких постає в обтислому спортивному комбінезоні та показує свій чималий животик.

Таким чином артистка пояснила, чому на своїх останніх концертах трішки "тупила". За словами Луни, її мучив жахливий токсикоз.

Співачка Луна / Фото: instagram.com/kri_luna

"Вибачте, що я тупила на концертах. Мене так сильно нудило", - пояснила співачка.

Виконавиця також поділилася, що під час вагітності неабияк набирає вагу, тож вона планує бути спортивною мамою. Щоправда, Луна нічого не загадує наперед, адже її настрій постійно змінюється.

Співачка Луна / Фото: instagram.com/kri_luna

"Вагу набираю, як годинник. Так що побачите, що така "луна гладка". Мама передала комбез із Франції і оверсайз футболку! Я вирішила, що буду вагітна на спорті. Бо мене нудить від рюшів і ніжних сарафанчиків! Хоча я і обіцяти нічого не хочу, бо мій настрій змінюється кожні дві години!" – поділилася артистка.

Нагадаємо, Луна від попереднього шлюбу зі скандальним продюсером-втікачем Юрієм Бардашем виховує сина Георгія, який народився 2012 року. Батьком другої дитини артистки став гітарист Олександр Волощук, за якого вона вийшла заміж 2021 року.

Читайте також: