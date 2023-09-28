32-річна зірка "Гаррі Поттера" вперше стала мамою і показала крихітного первістка

Британська акторка Бонні Райт, відома багатьом за роллю Джинні Візлі у фільмах про Гаррі Поттера, вперше стала мамою.

Про поповнення у родині 32-річна артистка розповіла на сторінці в Instagram. Вона розсекретила, що подарувала своєму чоловіку, бізнесмену Ендрю Лококо, сина. Також новоспечена мама зізналася, що народжувала вдома і подякувала всім, хто допоміг з'явитися її малюкові на світ:

Бонні Райт вагітна первістком / Фото: instagram.com/thisisbwright

"Скажіть "привіт" Еліо Оушену Райту Лококо, який народився вдома у вівторок, 19 вересня. Ми всі здорові та щасливі. Ми з Ендрю так закохані в наше сонечко! Ми дуже вдячні нашій групі народження, яка тримала нас за руки протягом усього часу і зробила цю подорож такою радісною та розширеною. Народження - це найдивніший досвід! Наші ідеальні та люблячі акушерки, наша мудра та чудова дула Патті, наш лікар Фаббі", - подякувала Райт всім, хто був поруч з нею в момент народження сина.

Разом з тим щаслива мама не втратила нагоди і одразу показала шанувальникам перше фото свого сина.

Син Бонні Райт / Фото: instagram.com/thisisbwright

Також акторка окремо подякувала своєму чоловіку Ендрю за те, що протягом пологів був "її скелею в буквальному сенсі", оскільки вона за нього хапалася. Артистка сказала, що у її сина дуже ніжний і люблячий тато.

Бонні Райт з чоловіком / Фото: instagram.com/thisisbwright

Нагадаємо, що нещодавно первісток також народився й в колеги Бонні Райт за стрічкою "Гаррі Поттер" Деніела Редкліфа. Сина актору народила 38-річна голлівудська акторка Ерін Дарк.

Читайте також: