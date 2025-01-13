33-річна акторка Світлицька розлучилася з чоловіком після серйозної кризи: "Ми намагалися"

Пара була у шлюбі протягом дев'яти років і виховує двох дітей.

Українська акторка Олена Світлицька розлучилися з чоловіком Миколою.

Про остаточний кінець 10-річних стосунків, з яких дев'ять - у шлюбі, Олена повідомила у своєму Instagram. Як виявилося, акторка з коханим вже давно прийняли болісне рішення та лише зараз про нього розповіли.

"Ми більше не разом! Вже давно ми перестали існувати як пара. Ми намагались все зберегти. Десятки годин розмов, якщо не сотні. Сльози, біль, сміх від спогадів, вдячність, багато вдячності…", - зазначила знаменитість.

Утім, Світлицька говорить, що все закінчилося на позитивній ноті. І попри болісний досвід, вона з Миколою залишаються друзями, щоб виховувати двох спільних доньок.

Олена Світлицька з родиною / Фото: instagram.com/olena_svitlytska

"Ми залишаємося найкращими друзями, батьками для наших діток і ідеальними колишніми. Бо ніякого бруду, хайпу та інтриг тут не буде. Це були неймовірні 10 років разом – для нас родина завжди була опорою, головною цінністю. Тому сказати, що нам не боляче - буде повною маячнею. Але ще болючіше дивитись, як ми все руйнуємо на очах наших дітей. Тому наша історія підходить до кінця", - зізналася артистка.

Насамкінець зірка звернулася до колишнього чоловіка та подякувала за всю їхню романтичну історію, яка свого часу подарувала їм двох донечок.

"Світлицький, дякую за прізвище! І за цих неймовірних малих. Я була щасливою", - додала Світлицька..

Нагадаємо, Олена Світлицька ще наприкінці минулого року ділилася, що шлюб дав тріщину. Тоді акторка назвала причину їхньої серйозної кризи.