33-річна alyona alyona висловилася про поповнення в родині та коли воно станеться

Українська реперка alyona alyona поділилася планами на майбутнє.

33-річна реперка заявила, що планує стати мамою. Так, alyona alyona мріє про двох дітей у найближчі сім років. Тож говорить, що докладає усіх зусиль для появи малюків. Зокрема, має намір придбати власне житло на Івано-Франківщині, де мешкає разом зі своїм обранцем Володимиром. Крім того, активно працює над внутрішнім станом.

"У Вигоді (село Івано-Франківської області – прим. ред.) хочеться мати щось своє, щоб я могла народити дитину. Якесь своє житло, щоб тут заземлитися. Щоб дитина гралася й босоніж гуляла. Багато чого такого. Розумію, що все життя більше віддавала, ніж накопичувала. Й у всіх є, а у мене нема. А це дивно, бо коли народжу дитину й сяду, то у мене нічого не буде – тільки пісні й можливість виступати з концертами. Це велика відповідальність. Вже мені 33 роки, а до 40 я запланувала двох дітей, дай Бог", - зізналася артистка в інтерв'ю Сергію Лиховиді.

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Водночас для легшого перебігу вагітності alyona alyona дбає й про фігуру. Так, після курсу антидепресантів на тлі затяжної депресії вона вирішила серйозно взятися за вагу та здоров'я.

"Зараз почну фігурою займатися, бо вагітність – це плюс 15-20 кг, буде важко. І я вживала антидепресанти, до яких схудла, а після них знову набрала", - додала виконавиця.

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